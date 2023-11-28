Bundesliga'da Harry Kane fırtınası: 12 maç, 18 gol

12 HAFTALIK PERFORMANSTA GER MÜLLER'İ SOLLADI

İngiliz futbolcu Kane, Bundesliga tarihinde bir sezonun ilk 11 haftasında 17 gol atan ilk oyuncu olarak lig tarihine geçti. Ligde geçen hafta Köln deplasmanında attığı golle takımına 1-0'lık galibiyeti getiren Kane, gol sayısını da 18'e yükseltti ve 12 haftada bu istatistiğe ulaşan ilk futbolcu oldu.