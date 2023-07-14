Bunaltıcı sıcaklar Türkiye'yi etkisi altına aldı

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Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü, İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir ve Çanakkale'nin sıcak hava dalgası etkisine gireceğinin tahmin edildiğini açıkladı. Afrika üzerinden gelen çöl sıcaklıklarının etkilediği kentlerden olan Adana'da termometreler 47 dereceyi gösterdi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 5-8 derece üzerine çıktı. Rekor değerlerin beklendiği Manisa'da termometreler 45, İzmir ve Aydın'da 40, Çanakkale ve Muğla'da 38, Balıkesir'de ise 37'ye dereceyi gösterdi. İzmirlilerin buluşma noktalarından biri olan Alsancak Kordon Boyu boş kaldı.

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Alana gelen az sayıda vatandaş, ağaçların altına, gölgeye sığındı.

Sıcak havadan bunalan çocuklar, süs havuzunda yüzerek serinlemeye çalıştı.