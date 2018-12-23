Ankara'da meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Erbakan Bulvarı'ndan ters yönden Ulus istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü henüz belirlenemeyen araç, aynı şeritte Pursaklar istikametine devam eden Mehmet A. kontrolündeki otomobille kafa kafaya çarpıştı.

Kazada, sürücü Mehmet A. ile aynı araçta bulunan Aykut Ç. ve Erkan Ç. ile ters yönden gelen otomobildeki Sadık K. ve Dursun T. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri geldi.

Daha sonra taraflar arasında çıkan sözlü tartışma büyüyerek kavga dönüştü. AA'nın haberine göre; kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, tarafları güçlükle ayırdı.

Sağlık personellerinin ilk müdahaleyi yaptığı yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Sürücü Mehmet A'nın ilk olarak tedaviyi reddettiği daha sonra kendi imkanlarıyla hastaneye tedavi olmaya gittiği öğrenildi.

Kazadan dolayı Erbakan Bulvarı Pursaklar'dan Ulus istikametinde trafik yaklaşık bir saat tek şeritten sağlandı. Kazada hasar gören otomobiller çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.