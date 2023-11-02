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        Haberler Yaşam Bulmacaseverlerin bir çırpıda çözeceği dikkat soruları! Detayları yakalayabilir misiniz?

        Bulmacaseverlerin bir çırpıda çözeceği dikkat soruları! Detayları yakalayabilir misiniz?

        Beyin egzersizi yapmak için tek yol matematik değildir. Daha eğlenceli bir şekilde de kendinizi eğitebilir ve dikkatinizi geliştirebilirsiniz. İşte, tüm dikkatinizi vermeniz gereken ilginç sorular...

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        Habertürk
        Giriş: 02.11.2023 - 17:42 Güncelleme: 02.11.2023 - 17:42
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        • 1

          Bu anahtar hangi kapıya ait? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 2
        • 3

          Bu tatlı kızda bir sorun var, yakaladınız mı? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 4

          Kızın kulağı ters bir şekilde duruyor.

        • 5

          Burada bir hata var ama nerede? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 6

          Kedinin kuyruğu aslında bir köpeğe ait.

        • 7

          Bu kahvaltı sofrasının bir yerinde mantık hatası var! Cevap bir sonraki sayfada.

        • 8

          Kadın portakal suyu dökmesine rağmen bardaktaki renk pembe.

        • 9

          Resimde bir hata var ama nerede? İpucu: hata güneşlenen kişilerde değil.

        • 10

          Havuz suyu, tamamen donmuş durumda.

        • 11

          Resimdeki detayı fark ettiniz mi? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 12

          Çocuklar, futbol topu ile basketbol oynuyor.

        • 13

          Burada üç prenses var ama biri sahte, hangisi? Cevap bir sonraki sayfada.

        • 14

          En sağdaki prenses aslında bir uzaylı! Uzaylı parmağını gördünüz mü?

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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