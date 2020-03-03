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Avrupa Komisyonu ile Rus doğalgaz ihracat tekeli Gazprom'un 2018 yılında yaptığı antitröst anlaşmasının ardından, Bulgaristan ithalat fiyatını düşüren sekiz Doğu Avrupa ülkesinden sonuncusu oldu.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, sekiz ülke arasında en yüksek indirimi aldıklarını iddia ederek, "Bu sabah Gazprom bize imzalı sözleşmeyi gönderdi, bu sözleşmede kontratlarını yenileyen ülkeler arasında en büyük indirimi biz aldık. Fiyatlar yüzde 40 düştü" dedi.

Bulgaristan 2022 yılına kadar devam eden uzun vadeli ithalat anlaşması kapsamında Rusya'dan her yıl 2.9 milyar metreküp doğalgaz ithal ediyor.

Kamu doğalgaz dağıtıcısı Bulgargaz'ın başında bulunan Nikolai Pavlov, Rusya ile uzun süren ve zorlu müzakerelerde Avrupa Komisyonu'nun kendilerine destek olduğunu söyledi.

Anlaşma Bulgaristan'ın tarihinde ilk defa 0.5 milyar metreküp LNG ithal etmesinin ardından gerçekleşti. Sektör yetkilileri, anlaşmanın yapılmasında Bulgaristan'ın TürkAkım doğalgaz boru hattının ülkeden geçen kısmının inşaatını hızlandırmak için niyet göstermesinin de etkili olduğunu söyledi.