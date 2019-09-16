Bulgaristan’dan yakın Avrupa’ya Türk ambalajı

16 EYLÜL 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sarten Ambalaj CEO'su Zeki Sarıbekir, Bulgaristan'da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70'ini Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.
Üretimlerinin yüzde 80'inin metal, yüzde 20'sinin de plastik ambalaj olduğunu ifade eden Sarıbekir, gıda, kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere 3 ayrı sektöre ambalaj ürettiklerini kaydetti. En büyük cironun yüzde 50 ile gıda sektöründen geldiğini anlatan Sarıbekir, "Kendimizi ambalajın süpermarketi olarak tanımlıyoruz. Bir markete gittiğinizde görebileceğiniz her ürüne ambalaj üretiyoruz" dedi.
Sarıbekir, "İhracatımızı yüzde 25'lerden yüzde 30'lara taşıdık. Meblağ olarak ise sene sonunda 120 milyon dolara ulaşacağımızı düşünüyoruz. İhracatımızı genellikle Avrupa'ya, Rusya ve çevresindeki ülkelere, Ortadoğu’ya ve Kuzey Afrika'ya yapıyoruz. Son dönemlerde ise Amerika'ya başladık. İhracatta özellikle gıda ve kozmetik alanında daha çok artış görüyoruz" dedi.
Bulgaristan’daki fabrikanın da yakın Avrupa için kritik bir üretim yeri olduğunu anlatan Sarıbekir, "Bulgaristan'da ağırlıklı olarak gıda sektörü için metal ambalajlar üretiyoruz ve üretimin yüzde 70'ini ihraç ediyoruz. En önemli pazarlarımız ise Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey Makedonya, Polonya, Slovakya, Macaristan, Almanya ve Avusturya gibi çevre ülkeler. Son dönemde Lübnan ve Fas gibi ülkelere de ihracata başladık. Bulgaristan'daki yatırımımız planladığımız gibi istikrarlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu. İhracatta bir numaralı pazarın Rusya olduğunu ve onu İngiltere'nin takip ettiğini anlatan Sarıbekir, yeni hedeflerinin ise Amerika kıtası olduğunu ifade etti.
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