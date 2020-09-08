Bulgaristan'dan İstanbul'a gelen turistleri taşıyan otobüs, Bulgaristan’ın Filibe kenti yakınlarında, başkent Sofya’ya 20 kilometre mesafedeki otoyolda yandı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Otobüsün İstanbul’a sefer yaptığı ifade edilirken; yolcuların yara almadan yangından kurtuldukları ifade edildi.