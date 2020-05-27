Bulgaristan’da uyuşturucu operasyonu

İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Sofya’nın Üniversiteliler semtinde rutin trafik kontrolü sırasında Bulgar plakalı bir otomobilin bagajında 40 kilogram uyuşturucu madde bulundu.

Olayla ilgili başlatılan çok yönlü soruşturma kapsamında 31 yaşındaki S.P'nin aynı semtindeki evinde de arama yapıldı.

Aramada ilk belirlemelere göre evde 320 kilogramın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Sofya Emniyet Genel Müdürü komiser Georgi Haciev, şimdilik gözaltına alınan şahsın suç ortaklarının tespit edilemediğini belirtti.