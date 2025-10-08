Habertürk
        MİLLİ MAÇ TARİHİ | Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?

        Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak mücadele öncesinde, Bulgaristan - Türkiye maçının tarihi ve maç saati futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" İşte milli maçın oynanacağı tarih...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 20:18 Güncelleme: 09.10.2025 - 00:12
        • 1

          Bulgaristan - Türkiye maçı için geri sayım başladı. E Grubu'nda oynadığı ilk maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden ay-yıldızlılar, İspanya'ya 6-0 mağlup oldu. Bugüne kadar, 643 maça çıkan milli takım, bu maçlardan 1'i hükmen 252 galibiyet, 150 beraberlik ve 241 mağlubiyet aldı. Peki, "Bulgaristan - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Milli maç hangi kanalda?" İşte Bulgaristan - Türkiye maçı yayıncı kuruluşu...

        • 2

          BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          Bulgaristan - Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak

        • 3

          BULGARİSTAN - TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

          Vasil Levski Ulusal Stadında oynanacak milli maç TV8 ekranlarından ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

        • 4

          MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

          11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye

          14 Ekim: Türkiye - Gürcistan

          15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım: İspanya - Türkiye

        • 5

          A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

          Kaleci: Dimitar Mitov (Aberdeen FC), Svetoslav Vutsov (PFC Levski Sofia), Dimitar Sheytanov (CSKA 1948)

          Defans: Petko Hristov (Spezia), Atanas Chernev (CF Estrela da Amadora), Rosen Bozhinov (Royal Antwerp FC), Emil Tsenov (FC Orenburg), Christian Petrov (SC Heerenveen), Viktor Popov (Korona Kielce), Dimitar Velkovski (PFC Arda Kardzhali 1924), Ivan Turitsov (PFC CSKA Sofia)

          Orta Saha: Andrian Kraev (Hapoel Tel Aviv FC), Ilia Gruev (Leeds United), Stanislav Shopov (NK Osijek), Filip Krastev (Oxford United), Marin Petkov (PFC Levski Sofia), Ivaylo Chochev (PFC Ludogorets 1945), Kristian Stoyanov (PFC Slavia Sofia)

          Forvet: Kiril Despodov (PAOK FC), Zdravko Dimitrov (Sipay Bodrum FK), Lukas Petkov (SV Elversberg), Vladimir Nikolov (Korona Kielce), Martin Minchev (Cracovia), Radoslav Kirilov (PFC Levski Sofia)

        Yazı Boyutu
