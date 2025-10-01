Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Spor Bulgaristan Türkiye maçı ne zaman? Bulgaristan Türkiye Milli maç saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

        Milli maç ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan-Türkiye maçı yaklaşıyor!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir sınava daha çıkıyor. İlk iki maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden, ardından İspanya karşısında ağır bir yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, şimdi Bulgaristan deplasmanında puan arayacak. Grupta 3 puanla üçüncü sırada bulunan milliler için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.10.2025 - 22:30 Güncelleme: 01.10.2025 - 22:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Dünya Kupası yolunda üçüncü sınavına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Elemelerde geride kalan iki mücadelede bir galibiyet ve bir yenilgi yaşayan milliler, 3 puanla yoluna devam ediyor. İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyeti telafi etmek isteyen ay-yıldızlı ekip, kritik puan mücadelesinde sahaya çıkacak. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda futbolseverlerle buluşacak? Detaylar haberimizde...

        • 2

          BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

          A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.

        • 3

          BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

          Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

        • 4

          MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

          11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye

          14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan

          15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan

          18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        İsrail'den Küresel Sumud Filosuna müdahale
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan F35 açıklaması
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        MSB: Doğu Akdeniz'de 11 kişi tahliye edildi
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Süper Lig'de piyasa değerleri güncellendi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle görüştü
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        Tedesco ve Devin Özek ile yola devam!
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        "İhlal eden herkes misilleme riskiyle karşı karşıyadır"
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        Ayşe Barım hakkında tahliye kararı
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        1 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        "Bu sonbahar Türkiye’ye serin ve yağışlı yüzünü gösterecek"
        Yangın evine sıçradı
        Yangın evine sıçradı
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        500 bin sosyal konut inşa edilecek
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Elon Musk'tan Netflix için abonelik iptali çağrısı
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Üniversiteyi 3 yılda bitirmek yeni düzenlemeyle mümkün olacak
        Icardi adli psikologla görüştü
        Icardi adli psikologla görüştü
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Habertürk Anasayfa