Milli maç ne zaman, saat kaçta? Bulgaristan-Türkiye maçı yaklaşıyor!
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda kritik bir sınava daha çıkıyor. İlk iki maçta Gürcistan'ı 3-2 mağlup eden, ardından İspanya karşısında ağır bir yenilgi yaşayan ay-yıldızlı ekip, şimdi Bulgaristan deplasmanında puan arayacak. Grupta 3 puanla üçüncü sırada bulunan milliler için bu karşılaşma büyük önem taşıyor. Futbolseverler ise Bulgaristan – Türkiye maçının tarihini, saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırıyor. İşte detaylar...
- 1
Dünya Kupası yolunda üçüncü sınavına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Elemelerde geride kalan iki mücadelede bir galibiyet ve bir yenilgi yaşayan milliler, 3 puanla yoluna devam ediyor. İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyeti telafi etmek isteyen ay-yıldızlı ekip, kritik puan mücadelesinde sahaya çıkacak. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda futbolseverlerle buluşacak? Detaylar haberimizde...
- 2
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Takım, Dünya Kupası elemeleri son maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Bulgaristan Türkiye maçı 11 Ekim Cumartesi günü saat 21:45'te başlayacak.
- 3
BULGARİSTAN - TÜRKİYE MİLLİ MAÇI HANGİ KANALDA?
Başkent Sofya'daki Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda oynanacak müsabakanın TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.
-
- 4
MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ
11 Ekim 2025: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim 2025: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım 2025: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım 2025: İspanya - Türkiye