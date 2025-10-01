Dünya Kupası yolunda üçüncü sınavına hazırlanan A Milli Futbol Takımı, deplasmanda Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. Elemelerde geride kalan iki mücadelede bir galibiyet ve bir yenilgi yaşayan milliler, 3 puanla yoluna devam ediyor. İspanya karşısında alınan farklı mağlubiyeti telafi etmek isteyen ay-yıldızlı ekip, kritik puan mücadelesinde sahaya çıkacak. Peki Bulgaristan – Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda futbolseverlerle buluşacak? Detaylar haberimizde...