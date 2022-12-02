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Edirne'de Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü

Edirne'nin Bulgaristan sınırında 1 düzensiz göçmen donarak hayatını kaybederken, hipodermi geçiren diğer düzensiz göçmen son anda kurtarıldı

Giriş: 02.12.2022 - 01:49 | Güncelleme: ABONE OL
Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü
Bulgaristan sınırında bir düzensiz göçmen donarak öldü
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AA

Edirne'de sınırda bir düzensiz göçmenin cesedi bulundu, hipotermi geçirdiği belirtilen bir düzensiz göçmen de hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri Bulgaristan sınırında düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri askeri yasak bölgeye geçti.

AA'nın haberine göre; sağlık ekipleri düzensiz göçmenlerden birinin donarak yaşamını yitirdiğini, diğer göçmenin ise hipotermi geçirdiğini belirledi. Düzensiz göçmenin cenazesi morga kaldırıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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