Bulgaristan, Kovid-19 salgınına karşı önlemleri artırdı

Bakanlar Kurulu, bugünkü toplantısında, Kovid-19 hastalığı oranının 100 bin kişide 600'e ulaşması nedeniyle ülke genelinde uygulanmak üzere yeni önlemleri kabul etti.
Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, düzenlediği basın toplantısında, yeni önlemlerin 27 Kasım'da başlayıp 21 Aralık'a kadar süreceğini söyledi.
Angelov, ülkedeki tüm eğitim kurumlarının uzaktan eğitime geçeceğini ve alışveriş merkezlerinin kapatılacağını kaydetti.
Lokantaların eve paket hizmeti vereceğini belirten Angelov, halkın temel ihtiyaçlarını karşılayan gıda satış yerleri, eczaneler ve tüm ibadet yerlerinin kapatılmayacağını vurguladı.
Kriz Masası Başkanı General Ventsislav Mutafçiyiski ise alınan önlemlerin “diğer birçok ülkeye göre daha yumuşak olduğunu" ifade ederek "Biz insanları evlerine kapatmayacağız. Sokağa çıkma yasağı uygulanmayacak." dedi.
- Alınacak önlemler
Önlemler kapsamında yüzde 30 doluluk oranı ile faaliyet gösterebilecek tiyatrolar haricindeki tüm kültürel ve sanat etkinlikler yasaklanacak.
Özel eğlence ve kutlamalara en çok 15 kişi katılabilecek, 18 yaşından küçüklerin katıldığı kişisel ve toplu spor etkinlikleri yasaklanırken diğer yaş grupları için etkinlikler seyircisiz gerçekleştirilecek.
Bulgaristan’da, salgınının başından bu yana 129 bin 348 vaka kaydedildi, 3 bin 226 kişi öldü, 40 bin 102 hasta iyileşti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!