Bulgaristan'dan Volkswagen iddiası

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Alman otomobil devi Volkswagen'in yatırım süreci devam ediyor. Ekim ayında 943 milyon 500 bin sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kuran Alman devi ile ilgili Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev'den açıklama geldi.

T.C. Ticaret Bakanlığı'nın internet sitesinde yer verilen açıklamada; Business Start programına konuk olan Bulgaristan Yatırım Ajansı Müdürü Stamen Yanev, Volkswagen tarafından hala nihai yatırım kararının alınmadığını ve Bulgaristan’ın hala yatırım için iyi koşullar sunan ülkeler arasında olmaya devam ettiğini ve aldıkları sorumlulukları yerine getirmek için hala hazır olduklarını ifade etti. Yanev, 2019 yılında 500 milyon leva değerinde 31 proje için yatırımcı sertifikası verdiklerini ve bu yatırımlar neticesinde 4000 kişilik yeni istihdam imkanlarının yaratılabileceğini aktardı. Yanev, Bulgaristan Merkez Bankası verilerine dayanarak 2019 yılında Bulgaristan’a 2018 yılına göre 500 milyon leva daha fazla yabancı yatırım geldiğini açıkladı.