Bulgaristan'da ihtiyaç sahibi 5 bin aileye ramazan yardımı - SOFYA

AA

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, dağıtılacak yardımlarla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan’daki yardım kampanyasına Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türk Kızılay Bulgaristan Delegasyonu, Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD),Bulgar-Türk İşadamları Derneği (BULTİŞ),Türk-Bulgar Kadınları Dostluk Derneği (TUBUKADD) ve diğer şirket ile kuruluşların destek verdiğini belirtti.Yardımın Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde ve Bulgaristan Müslümanları Baş Müftülüğünün koordinasyonluğunda gerçekleştirildiğini dile getiren Sekizkök, "Türk halkı ve Türk toplumu olarak, ayrım gözetmeksizin zor durumda olanlara ramazanda var olan gücümüzle ulaşmaya çalışıyoruz.” dedi.Ülkedeki ramazan yardım faaliyetleriyle ilgili bilgi veren Sekizkök, “Filibe kentindeki İmaret Cami Encümenliğinin geleneksel olarak sürdürdüğü iftar yemekleri, bu ramazanda iftar dağıtımına dönüştürüldü. Ona katkı sağladık. İş adamlarımız kendi gönüllerinden kapalı olan otellerin mutfaklarını açtılar ve ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek hizmeti verdiler. Kriz döneminde Kovid-19 ile mücadele ettiğimiz bu günlerde Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ilişkiler gerçekten örnek gösterilecek seviyede ilerledi. Adeta birbirimizle kenetlendik.” diye konuştu.