Bulgaristan'da halk erken genel seçim için sandık başında

AA

Yurt içinde ve dışında kayıtlı yaklaşık 6 milyon 600 bin seçmenin katılacağı seçimde, 240 üyeli parlamento için 21 parti ve koalisyon aday gösterdi.

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı, yurt içinde 12 bin, yurt dışında da 62 ülkede 738 noktada sandık kurulacağını bildirmişti.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan vatandaşları da 162 noktada oy kullanabilecek.

Seçimde kağıt pusula ve makineyle oy verilebilecek.

İçişleri Bakanlığı seçim dolayısıyla geniş güvenlik önlemleri aldı. Bakanlık, oy verme işleminin sorunsuz başladığını açıkladı.

Seçim arifesinde yapılan anketlere göre, en az 5 siyasi parti yüzde 4'lük barajı aşarak parlamentoya girecek.

PARLAMENTODA GÜÇLERİN DAĞILIMI

Trend kamuoyu araştırma şirketinin son anketine göre, oyların yüzde 26'sını Demokratik Bulgaristan partisi ve Değişime Devam partisinden oluşan koalisyonun, yine yüzde 26'sını ülkeyi 12 yıl yöneten (2021'e kadar) eski başbakanlardan Boyko Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar partisinin alacağı tahmin ediliyor.

Oyların en az yüzde 13'ünü alacağı öngörülen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu Hak ve Özgürlük Hareketi partisinin parlamentoda üçüncü büyük güç olması bekleniyor.

Türkiye'de yaşayan Bulgaristan göçmenleri geleneksel olarak bu partiye oy veriyor.

NATO ve Avrupa Birliği karşıtı, Rusya yanlısı, popülist Yeniden Doğuş partisinin de oyların yüzde 13'e yakınını alacağı tahmin ediliyor.

Yine Rusya yanlısı ve eski komünist partinin çizgisinde siyaset yürüten Bulgaristan Sosyalist Partisinin oyların yüzde 7,3'ünü alarak parlamentoya girmesi bekleniyor.

Bulgaristan'da son dört parlamentoda temsil edilen partiler hükümet kuramadığı için ülke 2 yıldır Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in kurduğu geçici hükümetler tarafından yönetiliyor.

Seçime katılım oranının yüzde 40 civarında olması bekleniyor.

Sandıklar saat 20.00'de kapanacak. ​​​​​​​

TRAKYA'DAKİ ÇİFTE VATANDAŞLAR OY KULLANMAYA BAŞLADI

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan çifte vatandaşlık sahibi kişiler, Bulgaristan'da düzenlenen erken genel seçimler için sandık başına gitti.

Edirne'de çifte vatandaşlar, Bulgaristan Başkonsolosluğu ile 75. Yıl İlkokulu'nda iki sandıkta oylarını kullandı.

Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.

Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Cevat Güneş, AA muhabirine, seçimlerin Bulgaristan'da ve Türkiye'de oy kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

Bulgaristan'da artık hükümetin kurulması gerektiğini belirten Güneş, "Umarım bu seçimden sonra hükümet kurulur ve uzun soluklu olur. Tüm vatandaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum. İki ülke içinde seçimler hayırlı olsun" dedi.

Oyunu kullanan vatandaşlar da seçimlerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

KIRKLARELİ

Kırklareli'nde de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Anadolu Lisesi'nde kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Kırklareli Balkan Türkleri Göçmenler Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ateş, AA muhabirine, Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine yeniden seçime gidildiğini söyledi.

Beşinci kez gerçekleştirilen erken genel seçimler kapsamında sandık başında olduklarını ifade eden Ateş, "İnsanlarımızda biraz yorgunluk var tabii ama onların vazgeçmeyeceğine inancımız tam. Onun için herkesi tekrardan sandığa davet ediyoruz." dedi.

Bu kez hükümetin kurulacağına inandıklarını dile getiren Ateş, "İnşallah seçimler hayırlı olur. Bu seçim şunun için önemli, yurt dışında yaşayanlar için gittikçe sorunlar artıyor. Bu sorunların biraz azalabilmesi için koalisyonun biran önce kurulması lazım ve koalisyonda yer almamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

TEKİRDAĞ

Tekirdağ'da da 50.Yıl Ortaokulu'nda kurulan sandıkta oy verme işlemi gerçekleştirildi.

Vatandaşların sabahın erken saatlerinden itibaren oy kullanmaya geldiğini aktaran Tekirdağ Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Kemal Öztürk, seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni etti.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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