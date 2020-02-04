04 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bulgaristan'da cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki gerginlik artıyor
- Hükümetten desteğini çeken Cumhurbaşkanı Radev: - “3 yıldır hükümeti uyarıyorum. Yönetimin tüm düzeylerinde şiddetli bir krize tanık oluyoruz” - “Bulgaristan kümes değil. Devletten destekli bir avuç iş adamı kar sağlayacak diye hiç kimse vatandaşların sağlığıyla oyun oynayamaz”
SOFYA (AA) – Bulgaristan’da Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile Başbakan Boyko Borisov’un hükümeti arasında gerginlik gittikçe artarken Radev, bugünden itibaren hükümetten tüm desteğini çektiğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Radev, halka seslenişinde 3 yıldır hükümeti sürekli uyardığını belirterek “Yönetimin tüm düzeylerinde şiddetli bir krize tanık oluyoruz.” dedi.
Reform ihtiyacı, yolsuzluklarla mücadele konusunda irade eksikliği, yasaların ve genel ahlakın sürekli çiğnenmesinin ülkenin yönetim sistemini felce uğrattığını öne süren Radev, hükümetin idari kusurları konusunda bazı örnekler verdi.
Sofya’ya yakın Pernik kentinin susuz bırakılması, ülkenin her yerine yurt dışından imha edilmek üzere ithal edilen atıkların dağıtılması gibi olaylardan söz eden Radev, “Bulgaristan kümes değil. Hükümet destekli bir avuç iş adamı kar sağlayacak diye hiç kimse vatandaşların sağlığıyla oyun oynayamaz.” diye konuştu.
Halk arasında yoksulluk ve eşitsizliğin gittikçe yayıldığını belirten Radev, ulusal egemenliğin, toplumsal hakların tehdit altında olduğu uyarısını yaptı.
Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisinin (BSP) adayı olarak seçilip 2017 yılının ocak ayından itibaren görevde olan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Başbakan Boyko Borisov’un hükümetine muhalif bir politika izliyor. Radev’in Hava Kuvvetleri Komutanı olarak görev yaptığı dönemde, daha sonra evlendiği Desislava Radeva’yı imtiyazlı bir göreve ataması, Cumhuriyet Başsavcısı İvan Geşev’in geçen ay başlattığı bir soruşturmaya konu olmuştu. Geşev, Radev’in ses kaydını da içeren bir tapeyi basına vermişti.
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