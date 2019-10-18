18 EKİM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Futbol kariyerini sonlandırmasının ardından yurt içinde ve yurt dışında çeşitli takımlarda teknik direktörlük görevi üstlenen Uygun, yaptığı açıklamada, terör örgütlerine karşı dünyada hiçbir ülkenin yapmadığını Türkiye Cumhuriyeti'nin kahraman askerlerle destan yazarak gerçekleştirdiğini söyledi.
Uygun, Türk Silahlı Kuvvetlerince, ülkenin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nı desteklediğini kaydetti.
Fenerbahçe'ye transfer olduğu 1993-1994 sezonunda Galatasaray ile oynayacakları maç günü şehit cenazesi olduğunu dile getiren Uygun, kulüp başkanı Güven Sazak'ın kendisine "Bu maçta gol atınca gel bana selam ver." dediğini anlattı.
O gün şehit çocuğunun babasının cenaze töreninde verdiği "asker selamı"ndan etkilediğini dile getiren Uygun, şöyle devam etti:
"Ben de golü atınca gittim o selamı verdim. O sezon gol kralı oldum. Attığım her golden sonra o selamı Mehmetçik'e ve polis kardeşlerimize destek olmak adına verdim. Terörün en yoğun olduğu zamanlardı. O zamanlar bu şekilde destek olmak çok kolay değildi. Yıllarca bu konuyla ilgili tehdit aldım, hepsine güldüm çünkü ne zaman öleceğimizi Allah bilir, kaderimizde ne varsa onu yaşarız. Biz bir tek Allah'tan korkarız. Asker selamımızı vermeye, onlara destek olmaya ve o yolda yürümeye devam ettim. Asker selamını o gün vermiş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugün de Türk spor camiasında her başarının ardından sporcuların o selamı vermiş olmasının, Mehmetçiğimizin ve polisimizin simgesi olan o güzel hareketi yapmış olmasının mutluluğunu yaşıyorum."
"ASKER SELAMI DÜNYADAKİ EN GÜZEL SELAMLARDAN"
UEFA'nın, A Milli Futbol Takımı oyuncularının "asker selamı"na soruşturma başlatmasına da değinen Bülent Uygun, Fransız Antoine Griezmann dahil birçok yabancı oyuncunun buna benzer selamlar verdiğini hatırlattı.
Siyahi oyunculara yönelik ırkçı saldırıların da yaşandığına işaret eden Uygun, şöyle devam etti:
"Bunun dışındaki diğer olaylarda herhangi bir yaptırım uygulamayı ya da kınama yapmayı düşünmeyen UEFA, kalkıp da ülkenin ve dünyanın huzurunu sağlayacak olan kahraman askerlerimize destek vermiş olan insanlara soruşturma açacak... Gülüp geçilecek bir olay. Bir şeyin çıkacağına da inanmıyorum. Zaten bizim için yok hükmünde bir karar olur. Bu selam, Türk milletinin dünyadaki barışı, huzuru sağlamayı düşünen kahramanlarının simgesi. O yüzden ona olan sevgiyi göstermek, bir selam vermek insanları rahatsız ediyor."
Asker selamının, dünyadaki en güzel selamlardan olduğunu dile getiren Uygun, "Bu bizde bir sevgidir, dostluğumuzu insanlara göstermektir. Türkler olarak dünyada herkesi kucakladık. Yeter ki hain olmasın, terör devletlerini desteklemesin. Misafirperverliği seven, düşmanımız hain olmadığı sürece onlara hep iyilik yapan bir ülkeyiz ve milletiz. İslam'ın da savunucusuyuz. Allah Türk milletine zeval vermesin." ifadelerini kullandı.
Uygun, konuşmasının ardından Barış Pınarı Harekatı'na katılan askerlere destek amacıyla asker selamı verdi.
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