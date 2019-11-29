29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bülent Uygun, A Milli Takım'ın Türkiye liginde yetişen ve Avrupa'da futbol oynayan genç oyuncularla iyi bir hava yakalayıp, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandığını vurguladı.
Bu başarıda en büyük payın A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e ait olduğunu ifade eden Uygun, şunları kaydetti:
"Öncelikle Şenol Güneş'e tacını geri verelim. Milli takımı dünya üçüncüsü yaptığında, ona çok haksız eleştirilerde bulunduk. Kimi saçına, kimi elbisesine, kimi söylemlerine tepki verdi. Yine aynı hocamızla, rekorlar kırarak Avrupa Şampiyonası'na gitme başarısı gösterdik. Şenol Güneş, oyun sistemi, hocalık vasfı ve duruşuyla Türk futboluna zaten çok şeyler katmıştı. O yüzden Şenol hocanın önünde tabiri caizse şapka çıkarıyorum, asker selamı veriyorum. Böyle gençlerle bu başarıyı yakaladığı için tebrik ediyorum. Avrupa Şampiyonası'nda başarı yakalamaları için de dua ediyorum."
"GENÇLERİMİZİ HEP SAF DIŞI BIRAKTIK"
Uygun, yabancı oyuncu sayısının gündemde olduğu bir dönemde kendisini iyi yetiştiren Türk gençlerinin Avrupa'nın önemli kulüplerinde oynadığını ve A Milli Takım'ın ayağa kalkmasında önemli rol üstlendiklerini belirtti.
Türk futbolcuların imkan bulduğunda yabancı oyuncuların bir adım önüne geçebileceklerini dile getiren Uygun, "Biz, yabancı oyuncuyla aynı değerde olan gençlerimizi hep saf dışı bıraktık. Burada büyük bir hata yaptık. Türkiye Futbol Federasyonunun yabancı sayısını kademeli olarak indirerek, altyapı hocalarının maaşlarını ödeyerek, eğitmenleri de pro lisanslı antrenörlerle destekleyerek katkı vermesi lazım." diye konuştu.
Takımların yerli oyunculara önem vererek, ekonomik sıkıntılardan kurtulacağına inandığını dile getiren Uygun, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu yetenekli gençleri yetiştirecek bir altyapıyla, yabancı sayısının düşüp yerli sayısının arttığını, tüm sorunlara rağmen ekonomik sıkıntıları ortadan kaldırdığımızı görürüz diye düşünüyorum. En son 15 yaşındaki Emre Demir'i oynattığımızda, düne kadar bizim antrenmanlarımızı takip etmeyen gençlerin hepsi şimdi izliyor. Hepsinin gözünden ateş çıkmaya başladı. Dolayısıyla gençlere belli bir şansı sunduğunuzda, onlar size hemen tepki verip, ne kadar özverili, arzulu ve yetenekli olduklarını gösterebiliyorlar."
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!