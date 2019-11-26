26 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Demir Grup Sivasspor maçının ardından 1 gün izin yapan İstikbal Mobilya Kayserisporlu futbolcular Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı. Kulüp tesislerinde yapılan antrenmanda Sivasspor maçına 11'de başlayan isimler düz koşu ve yenileme çalışması yaptı. Diğer futbolcular savunma-hücum çalışması gerçekleştirdi. Antrenmana U19 takımından dahil edilen futbolcular da kondisyon çalışması yaptı. Sakatlıkları bulunan Levent ve Alpay ile kadro dışı bırakılan Ntep, Tavares ve Bilal antrenmanda yer almadı.
'ÇOK ZOR BİR MAÇ BİZİ BEKLİYOR'
Antrenman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Bülent Uygun, zorlu bir deplasmana gideceklerini belirterek, "Şampiyonluğun en büyük adaylarından Beşiktaş ile karşılaşacağız. Deplasmanda çok zor bir maç bizi bekliyor. Sorunlarımız var ama her takımda sorunlar olabiliyor. Mühim olan sizin futbol anlayışınızdır. Önemli olan giydiğimiz o şanlı formaya yakışır şekilde mücadele etmektir. Ev sahibi takımın taraftarıyla güzel bir ortam olacaktır. O maçta Kayserispor´a yakışır şekilde mücadele vereceğiz" dedi.
'U19 TAKIMIMIZDA YETENEKLİ İSİMLER VAR'
Antrenmana U19 takımı sporcularından da katılımın olduğunun sorulması üzerine Uygun, "15 yaşındaki evladımızın yeteneğini keşfedip oynatmak ve onun gol atması ve süre alması sonucu bütün takımların alt yapısındaki futbolcularda hayal oluşturdu. Onlar da A takımda bulanabileceklerini ve oynayabileceklerini düşündüler. Bu anlamda büyün Kayseri´yi tarıyoruz. Geçenlerde Yahyalı ilçesine gittik, orada da yetenekli isimler vardı, her yerde tarama yapacağız. Kayserispor´un onurlu formasını yiyecek, taraftarına layık olacak bütün gençleri bu takıma kazandırmak istiyoruz. U19 takımımızda yetenekli isimler var. Onları profesyonel yapıp kupa maçında bu gençleri oynayacağız. Bizim için lig daha önemli, kupayı alamayacak durumdayız bunun da bilincindeyiz. Bazı gerçekleri söylemek zorundayız" ifadelerini kullandı.
'HİÇ KİMSE FORMADAN DEĞERLİ DEĞİL'
Ntep, Tavares ve Bilal Başaçıkoğlu´nun kadro dışı bırakılmaları hakkında konuşan Uygun, şunları söyledi: "Geldiğinden beri sakatlıklarının devam etmesinden dolayı, onun dışında antrenmanda gerçek performanslarını vermemelerinden dolayı Bilal´in de taraftarla tartışmasından dolayı takım olarak bulunduğumuz yeri konumumuzu birilerinin daha iyi anlaması için radikal kararlar almak gerekiyor. Hiç kimse Kayserispor formasından ve armasından daha değerli değil. Bizim için değişilmez olan armamız ve taraftarımızdır. Ben giderim, başkan gider herkes değişir ama gitmeyecek unsurlar bunlardır. Onlara yakışır hareket etmeyen kim olursa olsun bu takımda yeri olmaz. Bundan sonraki süreçte de kim dediğimizi yapmazsa gereğini yapacağız. Devre arasına kadar bu formayı kim hak ederse ona vereceğiz. Devre arasında da gereken ne ise o yapılacak"
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