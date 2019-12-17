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Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan teknik direktör Bülent Uygun, takıma geldiğinden bu yana yaşadıkları sıkıntıların bulunduğunu söyledi. Uygun, "Sezon başında kurulan takımın yüzde 60'ının olmayışı, alternatifsiz oluşumuz da ister istemez bizleri olumsuz yönde etkiliyor. Fakat kalan futbolcu kardeşlerim aslanlar gibi mücadele ediyor. Öncelikle onlara sahada verdikleri mücadele için teşekkür ediyorum. Futbolda yenmek kadar yenilmekte var. Şimdi önümüze bakacağız" dedi.
"TARAFTARLARIMIZIN DESTEĞİ ÇOK ÖNEMLİ"
İki önemli maç oynayacaklarını belirten Uygun, "Öncelikle kupa maçında Manisa ile oynayacağız. Bu maçta kendi alt yapımızdaki evlatlarımız görme ve gelecekte Kayserispor'un neresinde olacaklarını analiz etmek için iyi bir fırsat olacak. Diğer taraftan ise bu ligi yedekleriyle bile sırtlayacak, şampiyonluğa oynayabilecek Başakşehir ile çok zorlu bir maçımız olacak. Taraftarımızın desteği burada çok önemli. Onların desteği ve dualarıyla bu süreci başaran taraf olacağız" diye konuştu.
"GÜRAY BU HATAYI DAHA YAPMAZ"
Gaziantep FK futbolcusu Güray Vural'ın oynadıkları maçta yaptığı harekete de değinen Uygun, "Güray buradan iyi kötü ekmek yedi. Biz bir şekilde bir yerlerden kötü ayrılabiliriz bizim mesleğimiz bu. Güray'da bu şehirden taraftarla sorunlu ayrıldı. Maç sonu Güray özür diledi. Kendisi burada yaşadığı çok kötü şeyler olduğunu söyledi. Bende kendisine biraz sitem ettim ve kızdım. Gerekenleri söyledim. Güray bu hatayı bir kez daha yapmaz" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN ÜNAL GERİ DÖNDÜ
2005-2006 sezonunda Kayserispor formasıyla 25 gol atarak, gol krallığı elde eden Gökhan Ünal sarı-kırmızılı kulüpte yardımcı antrenör olarak göreve başladı. Antrenman öncesi açıklama yapan Gökhan Ünal, şöyle konuştu:
"İsmimi Kayserispor'da duyurdum. Bülent Bölükbaşı aradığında hiç düşünmeden geldim. Mevzu Kayserispor olunca gerisi teferruattır. Burada eski aile ortamını oluşturacağız. Takımı eski özlenen Kayserispor'a döndürmek için çalışacağız. Kayserispor'a yakışır futbolcuları bulduktan sonra takıma kazandırmak istiyoruz. İnşallah Kayserispor'u tekrar güzel günlere getireceğiz."
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