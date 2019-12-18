AVM’de hayli yoğun bir ilgiyle karşılaşan Serttaş, sempatik ve samimi tavırları ile takdir topladı. 2020 yılına yeni bir şarkı ile merhaba demeye hazırlanan Bülent Serttaş, birçok ünlü gibi yeni yılı sahnede çalışarak karşılayacağını söyledi.

TARZI ŞAŞIRTTI

Bülent Serttaş, trençkotuyla dikkatleri üzerine çekti. Şarkıcının trençkotunun fiyatı ise yaklaşık 17 bin TL.