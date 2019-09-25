Yoğun konser programlarının devam ettiğini söyleyen Serttaş, "Çok şükür konserlerimiz devam ediyor. Bir çok şehirde sevenlerimizle buluşmaya devam ediyoruz. Konserlerden arta kalan zamanlarda da ailemle vakit geçiriyorum." açıklamasında bulundu.

Ayrıca Bülent Serttaş'ı karşısında gören sevenleri, başarılı şarkıcıyla uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi.