"ANNE OLMAYI YENİDEN İSTİYORUM"

Öte yandan, Düvenci, geçtiğimiz günlerde, “Anne olmayı yeniden istiyorum. Her an üçüncü çocuğu yapabilirim. 2 buçuk sene sonra ilk defa Bülent ile yalnız başımıza bu ay sonu tatile gideceğiz. Ama sürekli 'olmadığımız zamanlar nasıl olacak' planlayarak geçiyor” demişti.