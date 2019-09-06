Oyuncu Bülent Şakrak ile Ceyda Düvenci, 2015 yılında evlenmişti. Ali ve Melisa adında çocukları olan çift, sosyal medyadaki eğlenceli ve romantik paylaşımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Eğlenceli hallerini yayınlayan Ceyda Düvenci, bu kez ailece çekilen bir karelerini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"AİLECE SEYAHAT SEVİYORUZ"

Düvenci, tatile gitmek için yola çıkmadan önce eşi, çocukları ve köpeğiyle çekilen bu karesini sosyal medya hesabından şu notu düşerek paylaştı:

Melisa, Okan Ali, Bülent, Ceyda, Maki (kendisi kucağımda) ve Hera iyi günler diler. Sabahın körü yüzümüz uykudan şiş yola çıkıyorsak ailece seyahat seviyoruz demektir.

Çiftin aile pozu kısa sürede çok sayıda beğeni ve "Maşallah" yorumu aldı.