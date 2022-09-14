Bülent Özveren yoğun bakımda

Özveren'in Twitter hesabından yayınladığı gönderide, "Eşim Bülent Özveren, ani bir rahatsızlık nedeniyle Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi yoğun bakımında. Dualarınız için teşekkür ederim" ifadelerine yer verildi.

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