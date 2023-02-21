'Ben Bilirim', 'Tombala', 'Turnike' gibi unutulmaz programlarda yönetmenlik yapan Bülent Osma'dan acı haber geldi. Osma'nın hayata veda ettiği öğrenildi.

1973'te TRT’de çalışmaya başlayan Bülent Osma, 1975'te de Eurovision Şarkı Yarışması’nda kameraman olarak görev yapmıştı.

Bülent Osma'nın vefatını TRT, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma, vefat etmiştir. Duayen isme Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.