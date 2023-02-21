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Bülent Osma yaşamını yitirdi

1973'te TRT’de çalışmaya başlayan ve ardından Eurovision yarışmalarında yönetmenlik yapan Bülent Osma, hayatını kaybetti

Giriş: 21.02.2023 - 10:21 | Güncelleme: ABONE OL
Bülent Osma yaşamını yitirdi - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

'Ben Bilirim', 'Tombala', 'Turnike' gibi unutulmaz programlarda yönetmenlik yapan Bülent Osma'dan acı haber geldi. Osma'nın hayata veda ettiği öğrenildi.

"ÖNEMLİ BİR FERDİMİZİ KAYBETTİK"

Bülent Osma'nın vefatını TRT, resmi sosyal medya hesaplarından duyurdu. Yapılan açıklamada, "Türk televizyonculuğundaki bir ekolü; önemli bir ferdimizi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. TRT klasiği haline gelmiş programların yapımcısı ve yönetmeni Bülent Osma, vefat etmiştir. Duayen isme Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

1973'te TRT’de çalışmaya başlayan Bülent Osma, 1975'te de Eurovision Şarkı Yarışması’nda kameraman olarak görev yapmıştı.

Fotoğraflar: Instagram

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