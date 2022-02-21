Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 27'nci haftasında Çaykur Rizespor deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak. Karadeniz ekibinde, hazırlıklar yeni teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki idman öncesi açıklamalarda bulunan Bülent Korkmaz, yeni dönemin hem kendileri hem spor camiası hem de şehir için hayırlı olması temennisinde bulundu. Korkmaz, "Tabii ki zor bir süreç. Bu zor süreçte zor bir görevi devraldık. Bunu bilerek geldik buraya. Ben ve ekibim kendimize güveniyor ve inanıyoruz. Biz buraya gelirken takımada inandığımız ve güvendiğimiz için geldik. Bu inanma ve güvenme hep beraber olacak. Şehir işin içinde olacak. Çünkü hep beraber aynı duyguları yaşarsak, aynı duyguları hem sahada hem saha dışında gösterirsek, bu zor süreçten ligin sonunda çıkan taraf oluruz diye düşünüyorum. Bunun için çabalayacağız, uğraşacağız, her zaman yaptığımız görevin aynısını yapacağız" diye konuştu.
"TAKIM HALİNDE OYNAMAYA ÇALIŞACAĞIZ"
Görevi devralmasının ardından ilk karşılaşmasına Galatasaray karşısında çıkacak Korkmaz, "Galatasaray çok büyük bir camia. Avrupa markası olan Galatasaray'da da böyle durumlar olabiliyor. Ama şu an baktığımızda bizim durumumuz da iyi değil. Biz elimizden gelen bütün mücadeleyi sahada göstereceğiz. Takım halinde oynamaya çalışacağız. Biliyorsunuz en az gol atan, en çok gol yiyen takım ve ortalama olarak en az koşan takım. Bu istatistikleri tersine çevirmek için uğraşacağız. Baktığım zaman çok kısa bir süre var. Hiçbir mazeret sunmadan yolumuza devam edeceğiz. Bunu başarmak, bunların üstesinden gelebilmek için ki ben bunları daha önce hem Antalya'da hem de Konya'da yaşadım. Üstesinden geldik, inşallah burada da üstesinden geleceğiz" şeklinde konuştu.
"TAŞIN ALTINA GÖVDEMİZİ KOYACAĞIZ"
Kimsenin böyle bir durumda olmak istemeyeceğini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Hiçbir oyuncu bu durumda olmak istemez ama bir gerçek var ki bu durumdayız. Bu durumun üstesinden gelmek için herkes elini taşın altına koymayacak, gövdemizi koyacağız. Amatörlük benim için duygudur. Duyguyu hissetmeden hiçbir şey olmaz, o duyguyu hissettireceğiz, o ruhu ortaya koyacağız, bunu alevlendireceğiz ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.
"HEP BERABER YAŞAYIP, KAZANACAĞIZ"
Sözlerine taraftarlara seslenerek son veren Korkmaz, "Bizi desteklesinler. Sonuna kadar, son maça kadar desteklesinler, maçında başından sonuna kadar desteklesinler. Sevmek bir duygudur, üzülmek de bir duygudur. Bunu hep beraber yaşayacağız, beraber yaşıyorsak başaracağız" dedi.
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