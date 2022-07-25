Erzurum'da Palandöken Dağı eteklerindeki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yeni sezon için düzenlenen kamp çalışmalarını tamamlayan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Bülent Korkmaz, eski takım arkadaşı Okan Buruk'un Galatasaray'ın başına getirilmesinin güzel bir gelişme olduğunu ifade etti.
Türk teknik adamların Avrupalı teknik adamlardan bir farkının olmadığını ifade eden Korkmaz, şöyle konuştu:
"Galatasaray en büyük camia, UEFA ve Süper Kupa'yı alan, zamanında Avrupa'da bir numaraya yerleşmiş tek takım. Okan Buruk'un takımın başına getirilmesine çok sevindim. Çünkü apoleti yani şampiyonluğu ve Türkiye Kupası olan bir teknik direktör, onun hak ettiğine inanıyorum. Başarılı olmasını da canı gönülden istiyorum. Çünkü bizim jenerasyonumuzdaki teknik direktör, sportif direktör, yorumcular ve yardımcı antrenörler Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacak kişilerdir."
"OKAN BURUK'UN YÜKÜ AĞIR AMA ÜSTESİNDEN GELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"
Buruk'un oldukça ağır bir yükün altına girdiğini anlatan Korkmaz, tecrübesiyle bu yükün altından kalkabileceğini inandığını belirterek, şunları söyledi:
"Futbolu bırakmadan önce de sonra da bizim jenerasyonumuzun Türk futboluna damga vurması gerektiğini hep söyledim. Okan'ın bunu ekibiyle başaracağına inanıyorum ama bu işler sırf teknik direktör ile olmuyor. Camia, taraftar, oyuncu, yönetim ve başkanla oluyor. Biz kendi dönemimizde de UEFA Kupası kazanılırken de sırf teknik direktör ile değil bütün kadromuz sayesinde başarının geldiğini düşünüyorum. Açıkçası çok kolay bir şey değil. Okan Buruk'un yükü ağır ama futbolculuk döneminden o baskıyı, stresi yaşadığı için üstesinden geleceğini düşünüyorum."
Türk futbolunun gelişmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığını vurgulayan Korkmaz, kendisinin özellikle yetenekli genç oyunculara fırsat verdiğini, bunun cesaret işi olduğunu belirtti.
"AVRUPALI TEKNİK DİREKTÖRLERDEN HİÇBİR FARKIMIZ YOK"
Ülke futbolunun gelişmesi için çaba sarf ettiklerini aktaran Korkmaz, şunları kaydetti:
"Bilgi, birikim olarak Avrupalı teknik direktörlerden hiçbir farkımızın olmadığını düşünüyorum. Onların bizden farkı, onlar sadece saha ile ilgileniyorlar. Biz ise maalesef saha içi değil dışıyla da ilgileniyoruz. Sorunlar oluyor, onları çözmeye çalışıyoruz.''
Özellikle genç oyuncuların oynamasından son derece haz aldığını sözlerine ekleyen Korkmaz, ''Gittiğim her takımda özellikle genç oyuncuları oynatmaktan geri kalmıyorum. Bizim amacımız yetenekli genç oyuncuları sahaya sürmek, bunu yaparken de takımı başarıya götürmek." diye konuştu.
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