Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, haftalık basın toplantısını Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde gerçekleştirdi. Sözlerine geçtiğimiz hafta oynanan Yukatel Denizlispor maçını değerlendirerek başlayan Korkmaz, “Maalesef rakibimiz iki kez geldi ve kalemizde iki gol gördük. Bunlardan biri de bireysel hatadan. Futbolda bireysel hatalar olacak. Önemli olan pozisyon hatası yapmayalım. Hücumda da yeterince üretken değildik.” dedi.

Bu hafta karşılaşacakları Konyaspor’un sistemli bir takım olduğunu belirten Korkmaz, “İç sahada ve deplasmanda farklı oynayan bir takım. Özellikle savunmada takım halinde hareket eden bir ekiple karşılaşacağız.” diye konuştu. Takımda Amilton’un sakatlığının nüksettiğini ancak son durumu ile ilgili henüz karar vermediklerini ifade eden Korkmaz, “Eksiğimiz olsa da olmasa da genel anlamda bu maça hazırız. Çok koşmamız ve mücadele etmemiz gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

"BU SEZON İYİ OYUNCULAR ALDIK"

İlk iki haftadaki maçlara bakıldığında istatistiklerde öne çıktıklarını de anlatan Korkmaz, "En çok koşan takımız. Takım boyu olarak da enine ve boyuna en iyi takımız. Bunu biraz daha ileri taşımamız lazım. Takım olarak oynadığımızda bizim için sorun olmuyor. Futbol şansımızın da yanımızda olması lazım.” diye belirtti.

Transferle ilgili sorulan sorulara da cevap veren Korkmaz, “Bu sezon iyi oyuncular aldık. Fiziksel olarak güçlü ve çabuk oyuncuları kadromuza kazandırdık. Rakibi analiz ettikten sonra her türlü hücumda oyun şablonunu deneyebiliriz. Hücum hattımız daha zengin oldu. İnşallah milli maç arasından sonra daha güçlü bir hücum hattımızın olduğu döneme gireceğiz.” dedi.

Transferin hiç bitmeyeceğini belirten Korkmaz, “Kulübün bütçesi çok önemli. Antalyaspor’un geleceğini hazırlamak istiyorsak, bu periyotta doğru adımlar atmalıyız. Yönetimimiz çok ağır bir yükün altında uğraş veriyor. Transfer istiyoruz ama 28 kişilik bir kadro zorunluluğumuz da var. Neden 28 onu da anlamıyorum. Bana mantıklı gelmiyor. Sınırlandırmak doğru değil. 28 kişilik bir kadro oluşturmak zorundayız. Dışarıda kimse kalmasın istiyoruz.” şeklinde konuştu.

"MİLLİLER ELİT OYUNCUDUR"

Ondrej Celustka ve Gelson Dala’nın ülkelerinin milli takımlarından davet almalarını da değerlendiren Bülent Korkmaz, “Milli takıma çağırılan her oyuncu beni mutlu eder. Çünkü bu takımın teknik direktörü benim. Nazım Sangare bizim dönemimizde A Milli oldu. Doğukan Sinik yine U21’e bizim dönemimizde davet edildi. Ondrej Celustka uzun aradan sonra Çekya Milli Takımı’na bizim dönemimizde gitti. Son olarak Gelson Dala’ya da davet geldi. Milli Takım demek, o ülkenin en elit oyuncuları demek. O elit oyuncular bizim takımımızın içindeyse bizim de doğru yolda olduğumuzu gösteriyor.” diyerek sözlerini noktaladı.