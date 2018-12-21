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Antalyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında pazartesi günü sahalarında karşılaşacakları Fenerbahçe maçı öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi. Ziraat Türkiye Kupası’nda tur atladıkları için mutlu olduklarını dile getiren Korkmaz, maç eksiği olan ve genç oyuncuların ortaya koyduğu performansın sevindirici olduğunu dile getirdi.
İlk yarının son maçını sahalarında Fenerbahçe ile oynayacaklarını kaydeden Korkmaz, ”Zor karşılaşma olacak. Özellikle bizim için sakat ve cezalı oyuncuların çok olmasının ardından ideal 11’imizi oluşturmaya çalışacağız. Ama Fenerbahçe karşısında kesinlikle çok koşmamız, çok mücadele etmemiz ve bütün halinde oynamamız lazım. En büyük avantajımız taraftarımız, bu avantajı en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz" diye konuştu.
"KAZANMAK İSTİYORUZ"
Pazartesi günü Fenerbahçe’den fazla koşup, mücadele edip takım halinde oynamaları halinde gülen tarafın kendilerinin olacağının altını çizen Bülent Korkmaz, “Her maçı çıkış kapısı olarak görüyoruz. Çok önemli bir takımla oynayacağız. Türkiye’nin büyük, şampiyon olmuş, kulüplerinden biri, şu anki mevcut durumu aldatıcı olabilir sezonun ikinci yarısında farklı olacaklarını düşünüyorum. Biz kendi evimizde kazanmak istiyoruz. Takım halinde kim kompak oynuyorsa, rakibinden fazla koşup mücadele ediyorsa o takım kazanıyor. Bunun üzerinde önemle duruyoruz” diye konuştu.
"GÜÇLÜ BAĞLARIMIZ VAR"
Daha bir şey başaramadıklarına değinen Korkmaz, “Sezon sonu önemli. Bu sırf çok iyi oyuncularla olmuyor. Biz iyi bir aileyiz ve karakterli oyuncu grubundan kurulu takımız. Her oyuncu kendine göre düzgün ve karakterlidir. Önemli olan futbolcunun antrenman ve saha içindeki gösterdiği davranıştır. Bizim şansımız bunu saha ve içinde ve dışında karakterli oyuncu grubumuz var, aile bağları kuvvetli oyuncu grubumuz var. Bu bir avantaj her takımda bu olmaz. Herkes kendi takımıyla ilgili şikayet ediyor, bizim avantajımız birbirimize olan sevgi ve saygımız” ifadelerine yer verdi.
"7 EKSİK"
Korkmaz, ligin ilk yarısını bitirdikten sonra kulübün mali koşulları doğrultusunda transferi konuşacaklarını belirtti.
Mevlüt’ün sakatlığının devam ettiğini ve Fenerbahçe karşısında çok oynamak istediğini dile getiren Korkmaz, “Maicon, Celutska, Diego, Doğukan cezalı, Charles, Mevlüt, Doukara sakat. Ama Doukara’nın durumunu gözlemliyoruz. Alt yapıdan kadroya oyuncu alacağım. 7 oyuncuyu oynatamayacağız ama onların yerine oynayan oyuncuların aynı performansı göstereceğine inanıyorum” dedi.
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