Korkmaz, Antaya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, üstün bir oyun sergilediklerini belirtti.

Karşılaşmada birçok pozisyona girdiklerini anlatan Korkmaz, bir takımın sahasında ancak bu kadar pozisyona girebileceğini kaydetti. İki duran toptan gol yediklerini anımsatan Korkmaz, "Doğru yoldayız ve iyi oynuyoruz. Böyle oynamaya devam ettiğimiz sürece galibiyetler gelecektir. Skor hariç oyuncularımın performansından memnunum. Hücum futbolunu iyi oynadık." diye konuştu.

Verilmeyen bir penaltılarının olduğunu savunan Korkmaz, "Orta hakem görmeyebilir ama VAR sistemindeki hakemin orta hakemi uyarması gerekiyordu." dedi.

Kayserisporlu Lopez'le karşılaşma sırasında tartıştığı hatırlatılan Korkmaz, "Lopez'e saygılı olmasını söyledim. Maçtan sonra konuştuk. Gerginlik olabilir ama yedek kulübesinin yanıma kadar gelmesine anlam veremedim. Teknik direktörlük hayatımda ilk defa sarı kart gördüm." değerlendirmesinde bulundu.

Bir gazetecinin Kayserispor Yardımcı Antrenörü Hasan Özer ile tartıştığını anımsatması üzerine Korkmaz, "Maçın gerginliği olabilir ama herkes bulunduğu konumu çok iyi bilmesi lazım. Küfür etmedim. Ya o yanlış anladı ya da başka bir şey duydu. 'Burada ne işin var. Kulübene gitmen lazım' dedim." ifadelerini kullandı.

Bülent Korkmaz, Aatıf Chahechouhe'nun performansından memnun olduğunu ve daha da iyiye gideceğine inandığını vurguladı.