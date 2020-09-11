Bülent Korkmaz'dan ayrılık kararı

Kulüp kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Teknik Direktör Bülent Korkmaz’ın yönetimle görüştüğü ve takımdan ayrılmak istediği öğrenildi.

"Günün manşetlerini ve en çok okunan haberlerini her sabah e-postanızdan takip etmek için Habertürk bültene üye olun."