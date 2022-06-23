Spor Toto 1´inci Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, yeni sezon için hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Mehmet Cengiz Sosyal Tesisleri´nde top başı yapan yeşil-mavili ekip, 1 Temmuz´a kadar çalışmalarına Rize´de devam edecek, ardından Erzurum kampına gidecek. Teknik direktör Bülent Korkmaz, antrenman öncesinde yaptığı açıklamada, kongrelerin haziran ayında yapılmasının yanlış olduğunu vurgulayarak, "Geçen sezon yapılan yanlışları, hataları tekrarlamamak adına, biz bu sene sezon başını planladık, programladık. Benim naçizane fikrim, niye kongreler haziran sonunda oluyor anlayabilmiş değilim. Geçen yıl Tahir başkanın başına geldi, bu yıl yeni başkanın başına geliyor. Mayıs sonunda olsa herkes işini ve organizasyonu daha rahat yapar. Kongre haziran sonunda olunca o planlamayı ve organizasyonu başkanlar yapamıyor ve ister istemez, bazı şeyler geç kalıyor. Geçen yıl yapılan yanlışlar planlamalar, antrenman olsun, taktik, transfer, alternatif oyuncular olsun, bunları tekrarlamamak adına biz lig bitmeden 2 hafta önce her şeyi planladık, programladık. Mevkisine oyuncusuna kadar planladık ama bu kongre sürecinden dolayı bu oluşamadı. Dün de bugün de oyuncularla ve mevkilerle ilgili toplantımızı yaptık. Verdiğimiz rapor doğrultusunda bugünden itibaren girişimlerde bulunacaklar. İnşallah en kısa zaman içerisinde bu transferler hallolacak. 1 Temmuz´a kadar buradayız. Sonra Erzurum'a kampa gideceğiz. Umarım o 1 haftalık süreçte transferler yetişir. O zaman her şey daha rahat ve daha iyi olur. Her mevki için oyuncu verdik, yerli oyuncular üzerinde daha fazla duruyoruz" dedi.
Yeni başkan İbrahim Turgut ile güzel bir görüşme yaptıklarını söyleyen Korkmaz, "Rizespor'un layık olduğu yer Süper Lig. Bizim amacımız da bu. Tekrar buraya çıkmak için hazırlıklarımızı planlamalarımızı yaptık inşallah transferleri bir an önce yetiştirecekler" ifadelerini kullandı.
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