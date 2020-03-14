14 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Süper Lig´in 26'ncı haftasında İttifak Holding Konyaspor, sahasında Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bülent Korkmaz, "Oyuncularımı verdikleri mücadeleden dolayı kutluyorum. Uzun bir aradan sonra galip geldik. Gerçi geldiğimiz gün, Göztepe maçına iki antrenmanla çıkmıştık. Ondan sonrasında oyun olarak bir değişim ve değişiklik olduğunu yavaş yavaş görüyorduk. Ama sonuca yansımıyordu. Takım oyun olarak tam istediğimiz bir durumda değil. Bu maçta da 9 kişi kalmamıza rağmen maçı bitirmemiz çok güzel ve anlamlıydı. Belki 11'e 11'de galip gelmek önemliydi. Ama 9 kişiyle bu galibiyeti elde etmek oyuncuların özgüveni açısından da çok iyi bir duruma getirdiğini düşünüyorum. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tabi burada başkan ve yöneticilerimize de teşekkür ediyorum. Hem maddi hem de manevi olarak çok destek verdiler. Tabi ki taraftarın burada olacağını düşünüyorduk. Ama seyircisiz olunca onlar da televizyonlarının başında bizleri takip edip desteklerini bizlere hissettirdiler. Onlara da bu galibiyeti hediye ediyoruz. Tabi burada kalmamalıyız. Nihayetinde lig devam ediyor. Önümüzdeki maçlarda da puanlar ya da galibiyetler almak zorundayız. Oyuncularımıza ve camiamıza hayırlı olsun" diye konuştu.
"ORTA HAKEMİN HATA YAPMA OLASILIĞI VAR"
Orta hakemin hata yapma olasılığının olduğunu ve bunu kabullenebileceklerini ifade eden Korkmaz, VAR sistemindeki hakemlerin hata yapma riskinin olmamasının gerektiğini kaydetti. Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seyircisiz maç kararının gözden geçirmesi gerektiğini ifade eden Korkmaz, "Ben orta hakemin her zaman hata yapabileceğini söylüyorum. Ama VAR sistemindeki hakem hiçbir zaman hata yapmamalı. Birçok kameradan pozisyonu görebiliyor. Bu bir şampiyonluk maçı ya da küme düşme maçı olsaydı ne olacaktı. VAR sistemi varsa teknolojinin en üst seviyede olması lazım. Baktığınız zaman kimse net bir karar veremiyor. Pozisyon bence gol. Federasyon bir karar alırken bize danışmıyor. Biz de o yüzden buradan kamuoyuna kendi fikrimizi söylüyoruz. Bütün oyuncular tedirgin. Nihayetinde gerçekten dünya bu virüsle sarsılıyor. Federasyonun net bir şekilde bu konuyla ilgili kararını vermesi gerekiyor. Ya diyecekleri ki 'seyircisiz lig devam edecek' ya da 'lig ertelenecek.' Çünkü iki hafta sonrasının ne olacağını bilemiyoruz. Çok enteresan bütün ülkelerde farklı boyutlara geldi artık. Maçların seyircisiz tadı da olmuyor. Şu anda olması da doğru değil. Toplu yerlerde bulunmamak lazım. Dolayısıyla benim söyleyeceğim, federasyonun çıkıp bu konuyla ilgili net düşüncesini geri dönüşü olmadan vermesi lazım" ifadelerini kullandı.
Kırmızı kart pozisyonları ile ilgili de konuşan Bülent Korkmaz, "Ömer Ali'nin pozisyonunun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Ama Skubic'in pozisyonu ile ilgili ise faul bile olmadığını düşünüyorum" dedi.
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