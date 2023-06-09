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Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor - Magazin haberleri

Bülent Ersoy’un hayatı film oluyor! Yapım şirketinden açıklama...

Diva Bülent Ersoy'un hayatı beyazperdeye yansıtılıyor. Filmin yapım şirketi Orchestra Content tarafından yapılan açıklamada, "Bülent Ersoy’un muazzam hikayesini izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklarımız başladı" ifadelerine yer verildi

Giriş: 09.06.2023 - 18:11 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Yapım şirketi Orchestra Content, sanatçı Bülent Ersoy'un hayatını sinemaya uyarlayacaklarını duyurdu. Yapım şirketi tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye'nin Diva'sı, sesiyle, sahne enerjisiyle, varoluşunun her parçasıyla dünya çapında benzersiz Bülent Ersoy'un gerçek hikâyesi, hiç bilinmeyen yönleriyle ilk kez karşınızda olacak. Orchestra Content olarak, heyecanla, aşkla ve büyük bir sorumluluk duygusuyla çalıştığımız yeni projemizi duyurmaktan onur duyarız" denildi.

  • Açıklamada ayrıca şu ifadelere verildi: Her anıyla sürprizli, ‘fevkaladenin fevkinde’ bir hayat, tüm yasaklara rağmen varoluşunu herkese kabul ettirmiş cesur bir sanatçı… 50 yılı aşkın sahne hayatında sayısız hit şarkıya imza atmış, London Palladium’da, Madison Square Garden’da sahne almış, Olympia’da konser vermiş, pek çok uluslararası ödül almış kusursuz bir yorumcu… 1997 yılında Japonya’da yapılan bir araştırma sonucunda sesi ‘yüzde yüz kusursuz’ bulunup, Uluslararası Montu Merid Müzik Doktoru unvanıyla ödüllendirilmiş, klasik Türk sanat musikisinden arabeske uzanan geniş bir yelpazede dinleyicinin baş tacı olmuş, hayatı ve müziği aşkla seven tutkulu bir Diva… Kendine özgü lügatiyle, doyumsuz nüktedanlığıyla öfkesini bile sevdiren, her şeyiyle konuşulan Bülent Ersoy’un muazzam hikayesini izleyiciyle buluşturmak için hazırlıklarımız başladı.

  • ‘Bergen’ filminin yaratıcı yapımcısı Mine Şengöz’ün yapımcılığını üstlendiği film için gazeteci Tuğrul Eryılmaz, psikiyatr Cemal Dindar, sosyolog Göksel Aymaz, gazeteci-yazar Gülşen İşeri, müzik tarihçisi Murat Meriç, yazar Murat Özyaşar ve yazar-dramaturg Erdinç Ulutaş’ın da yer aldığı geniş ve alanında yetkin bir danışman kadrosuyla senaryo çalışmalarına başlandı. Sevgili Bülent Ersoy’un doğum gününde, bu büyük projemizin de doğuşunu müjdelemenin gururu içindeyiz. Nice güzel yaşlara Diva!

  • Filmin vizyon takvimi ve oyuncu kadrosu henüz belli değil.

     

  • "O GÜNLERİ YENİDEN KADIRABİLİR MİYİM BİLMİYORUM"

    71 yaşındaki Ersoy, muhabirlerin, "Hayatınız film oluyor neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı vermişti:

    Hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecekmiyim? Çünkü o günleri yeniden yaşıyor olacağım. Ben yaşarken en azından doğruları insanlar bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden kendi ağzımdan duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti. Hayatımı canlandıracak kişiyi bilemem. Beni kim oynar düşünmedim.

     

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