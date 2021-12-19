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Bülent Ersoy'un hayatı film oluyor: Gerçekleri benden duysunlar!

Usta sanatçı Bülent Ersoy, hayatını konu alacak belgesel için gelen teklife onay verdiğini açıkladı. "O günleri yeniden kaldırabilecek miyim bilmiyorum" diyen Ersoy, "Ben yaşarken insanlar doğruları bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın" ifadelerini kullandı

19.12.2021 - 09:57 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Geçtiğimiz akşam Beyoğlu'ndaki bir mekanda dinleyicileriyle bir araya gelen Bülent Ersoy, konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Sahne ücretlerini konser bitince aldığını söyleyen Ersoy, "Ben indikten sonra alıyorum vazife ne olur ne olmaz yapamayabilirim, borçlu kalmak istemem. İndikten sonra ya da daha sonra alırım. Kendime bunu mesleğe başladığım ilk günümden beri prensip haline getirdim böyle de devam ediyorum." dedi.

  • HAYATI FİLM OLUYOR 

    'Diva' lakaplı 69 yaşındaki sanatçı, ayrıca hayatını konu olacak belgesel film için gelen teklife onay verdiğini duyurdu. Bülent Ersoy, henüz yapımcılarıyla masaya oturmadığı için gençliğini ve şimdiki zamanını kimin oynayacağı konusunda bir düşüncesinin olmadığını söyledi.

  • "O GÜNLERİ YENİDEN KADIRABİLİR MİYİM BİLMİYORUM"

    Ersoy, muhabirlerin, "Hayatınız film oluyor neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

    Hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecekmiyim? Çünkü o günleri yeniden yaşıyor olacağım. Ben yaşarken en azından doğruları insanlar bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden kendi ağzımdan duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti. Hayatımı canlandıracak kişiyi bilemem. Beni kim oynar düşünmedim, zaten henüz imzalamadım.

  • "O ÇOCUĞU ÇOK BEĞENİYORUM"

    Usta sanatçı, "Erkan Kolçak Köstendil'i çok severdiniz. Onun oynamasını ister miydiniz?" sorusunu, "O çocuğu çok beğeniyorum ama o yaşlı. Çocukluğum ve gençliğim için o bayağı adam adam yani..." şeklinde cevapladı.

  • "İBRAHİM TATLISES CANIM ARKADAŞIM" 

    Ersoy, "Sizinle aynı saatte İbrahim Tatlıses de başka yerde konser veriyor. Neler söylemek istersiniz?" sorusuna şu cevabı verdi:

    O benim canım arkadaşım. Evet bir de bir çocuk daha vardı adı Serkan Kaya, hayırlara vesile olsun. İbrahim sahne alsın çünkü hem arkadaşım hem de dinlemekten zevk aldığım, haz duyduğum, oktavlı dinlemeye doyamadığım bir sestir İbrahim Tatlıses. Allah ona her şeyi bahşetmiş, insanlar onu dinlesin.

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