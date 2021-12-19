"O GÜNLERİ YENİDEN KADIRABİLİR MİYİM BİLMİYORUM"

Ersoy, muhabirlerin, "Hayatınız film oluyor neler düşünüyorsunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

Hepsini yeniden yaşayacağım için acaba kaldırabilecekmiyim? Çünkü o günleri yeniden yaşıyor olacağım. Ben yaşarken en azından doğruları insanlar bilsinler. Sonradan yalan yanlış bir şeyler olmasın. Benden kendi ağzımdan duysunlar gerçekleri. Bir Bülent Ersoy geldi geçti. Hayatımı canlandıracak kişiyi bilemem. Beni kim oynar düşünmedim, zaten henüz imzalamadım.