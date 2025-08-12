Bülent Ersoy, seyirciye küfür iddialarına yalanladı

Bülent Ersoy, Antalya'da verdiği konserde seyirciye küfür ettiği iddialarını reddetti; Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla olayı kendi ağzından anlattı ve iddialara sert tepki gösterdi.

Bülent Ersoy, bulunduğu paylaşımda şu ifadelere yer verdi; "54 yıllık sanat hayatımda, böylesine mesnetsiz ve hakikatten uzak ithamlarla karşı karşıya bırakılmak; ömrünü Türk müziğine ve aziz milletine adamış bir sanatkâr için son derece incitici ve üzücüdür. Bugün bazı mecralarda yer alan, "Seyircisine hakaret etti" şeklindeki haberler, tamamen manipülasyon ürünü ve gerçeğin çarpıtılmış halidir. Benim için siz, aziz ve muhterem dinleyicilerim, her daim baş tacım, velinimetim ve yıllardır en büyük kıymetlim oldunuz. Bu sebeple, hakikati kendi dilimden, bizzat size iletmek boynumun borcudur.

Çok kıymetli, değerli, kadim dostum sayın Orhan Gencebay üstadın kürdilihicazkâr makamındaki şaheseri 'Bir Teselli Ver' eserini seslendirirken, şarkının meyan kısmında basmış olduğum tiz seslerdeki hâkimiyetimin verdiği coşku ve ardından gelen alkış tufanının yarattığı hissiyatla, kendime iltifat olarak "Ne güzel okudun Bülent" manasında bu ifadeyi esprili bir dille öncelikle kendi kendime kullandım. Ardından, VIP en önde oturan Kıbrıslı yakın dostum İpek Hanım'a yönelip, tekil şahıs ifadesindeki "kız" kelimesini kullanmam, zaten genele hitap etmediğimin tartışmaya mahal vermeyecek şekilde açık ve net bir kanıtıdır.

Eğer bu söz, iddia edildiği gibi tüm salonu izdihamla dolduran 4.500 değerli dinleyicime hitaben sarf edilmiş olsaydı, başım dimdik yukarıda ve yüzüm tüm salona dönük bir şekilde olurdu. Şunu herkes bilsin ki; 54 yıllık sanat hayatım boyunca beni ben yapan Türk halkına asla saygısızlık etmedim, etmem de mümkün değildir. Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmamışken, 54 yıl sonra böyle bir davranış sergilemem zaten söz konusu olamaz. Seyircim, benim velinimetim, baş tacımdır. Ve buradan ilan ediyorum: Benim seyircimle arama girmek hadsizliğinde bulunanlar, her zamanki gibi avuçlarını yalamaya devam edeceklerdir! Hiç kimsenin gücü, bu büyük sevgi, saygı ve sevdayı yok etmeye yetmez ve yetmeyecektir de! Ben, Türk halkının kalbinde kök salmış bir Bülent Ersoy'um ve 54 yıldır olduğu gibi bugün de onların hizmetkârıyım. Beni bilen bilir. Ben Allah'tan başka kimseden korkmam. Ben hayatımda bir kere döndüm, bir daha da asla dönmem. Gerçekler neyse, Bülent Ersoy'dan daima onu duyacaksınız. Benim lügatimde eğilip bükülmek, kıvırmak yoktur. Sözüm de duruşum da 54 yıldır değişmedi, değişmeyecek de. "İnsanın espri anlayışı, zekâsı kadardır. Zekâsız olana gerçeği anlatmak ise deveye hendek atlatmaktan daha zordur. Bunu da bir kenara not edin; zira Bülent Ersoy'dan her daim hakikati duyarsınız ve duyacaksınız da." Sevgim, saygım ve hürmetim ile bilgilerinize arz olunur efendim."

Not: Bu arada, bir önceki kamuoyu bilgilendirmemde bahsetmiş olduğum üzere, geçen söylemlerimin de sonuna kadar arkasında durduğumu ve duracağımı siz, sayın musiki severlere bir kez daha bildirmekte fayda mülahaza ediyorum. Bu konu burada kapanmayacak, kapatmayacağım. Çünkü ben, yeri geldiğinde tek kişilik bir orduyum. Halkı kandıran yüzsüzlerle hesabım bitmedi, bitmeyecek de.