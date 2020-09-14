Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı? Sorusu bugün ‘Kuaförüm Sensin’ yarışmasını izleyenler tarafından merak edilen oldu. Bülent Ersoy yerine Fatih Ürek vardı. Peki Bülent Ersoy Kuaförüm Sensin'den ayrıldı mı? İşte yanıtı...

Sunuculuğunu Çiğdem Batur’un üstlendiği, jürisinde ‘Yılın En Stil Kadını’ seçilen Işıl Reçber, makyajın prensi Seçkin Süngüç ve tecrübeli kuaför Adnan Serter’in yer aldığı ‘Kuaförüm Sensin’in yeni yıldızı Fatih Ürek oldu. Yılların sahne deneyimi ve ekran tecrübesi ile yarışmaya renk katacak olan ünlü sanatçı, bundan böyle hafta içi her gün Show TV ekranlarında ‘Kuaförüm Sensin’ jüri koltuğunda izleyici ile buluştu.

KUAFÖRÜM SENSİN'DE SÜRPRİZLER BİTMİYOR!

‘Kuaförüm Sensin’ Pazartesi gününden itibaren izleyicisinin karşısına yeni jüri heyeti ve yeni konsepti ile çıkmaya başladı. Her hafta 4 yeni modelin katılacağı programda kuaförler kısıtlı sürede kendilerinden istenilen saç modelini kesip, jürinin belirlediği saç rengini boyayacak. Birincilik ödülünü almak için yarışan kuaförler, saç kesimi ve boyada hünerlerini sergilerken yarışmanın heyecanına heyecan katacak.

'Kuaförüm Sensin' hafta içi her gün saat 12.30’da Show TV’de!