"SADECE GÖĞÜS UÇLARINIZI KAPATAN RESİMLERİNİZİ ATTIRACAĞIM"

Şimdi kamuoyuna sizin eksi çırılçıplak, sadece göğüs uçlarını kapatan tilki tüyüyle resimlerinizi attıracağım o ne cevap vereceksiniz? Gerçek bir hayvansever o kürkler imite bile olsa o çırılçıplak vücuduna sürüldüğü vakit o hayvanseveri rahatsız etmeli ama siz hiç rahatsız olmuş gibi değil güzel de poz vermişsiniz. Ne kadar da diri vücudunuz varmış. Seni gidi sahte senin gidi sözde hayvansever seni. Resimler şimdi geliyor bakalım özendiren sen misin ben miyim.Bu resimlerimizi Gaziantep'e de gönderiyorum görsünler bakalım."