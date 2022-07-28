"Sizi son kez ikaz ediyorum!"

Geçtiğimiz günlerde imaj değişikliğine giderek siyah saçlarını kızıl rengine boyatan Bülent Ersoy, bu kez menajeri Haluk Şentürk'ün son paylaşımına yaptığı yorumla gündeme geldi.
Şentürk, şarkıcı Hadise ile çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Usta sanatçı da menajerinin kalp ve alev emojili gönderisine kayıtsız kalmadı.
Bülent Ersoy, söz konusu paylaşımı kıskandığını esprili bir yorumla ifade etti. 70 yaşındaki sanatçı, "Haluk şimdi bir resim geldi telefonuma. O resmi bana inat mı koydunuz? Hadise Hanım'la yanak yanağa poz vermişsiniz. Bu Hadise Hanım da aslında iyi bir kızdır. Gerçekten çok sevdiğim iyi bir çocuktur ama bu kadar ziyadesiyle sana yaklaşmasından sonra kendisine olan iyi niyetli, sevecen yaklaşımlarım ve iyi niyet fikirlerim her an pozisyonumun değişmesine sebep olabilir." ifadelerini kullandı.
"ARANIZDA EN AZ 1.5 METRE MESAFE OLSUN"
Ersoy, daha sonra sözlerini "Kendisini düşmanım ilan edebilirim. Bundan sonrası ilk görüşmenizde aranızda en az 1.5 metre mesafe ile oturmanızı, birbirinize hiç dokunmamanızı her ikinizi de sağlık ve selameti adına bilgilerine sunuyor, en halisane duygularımda ilk ve son kez sizleri ikaz ediyorum!" şeklinde sürdürdü.
HADİSE'DEN DİVA'YA YANIT
Bülent Ersoy'un yaptığı yorumu gören Hadise de usta sanatçıya "Diva'm, sizin düşmanlığınız bile bir ödül ama mesajınız alınmıştır. Bir dahaki buluşmamızda yanımızda sizin olmanızı çok isterim." sözleriyle karşılık verdi.
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