"ÇOK İYİ HUYLU BİR ÇOCUK"

Sanatçı, menajeri Haluk Şentürk’ün Hadise ile olan fotoğrafına esprili yorum yapması hakkında da konuştu.

Bülent Ersoy, "Haluk'a, 'O yanından çekilsin, oraya ben oturacağım' dedim. Kızcağız da, 'Başımın tacısınız' diye karşılık verdi. Çok iyi bir çocuk. Çok iyi huylu..." yanıtını verdi.