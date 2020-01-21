"HADİSE İLE GURUR DUYUYORUM"



Bak yavrum. Sen bir tane taktın ama anan 10 bin tane taktı. Ben Hadise ile gurur duyuyorum. O kadar iyi huylu bir çocuktur ki... Ben anası olarak daha iddialıyım ama o da iyi taşıdı takıları. Bu yıl pek bir zıplama yaptı. Tebrik ve takdir ediyorum onu.