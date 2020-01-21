21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; diva Bülent Ersoy ve Selin Ciğerci, önceki akşam Bostancı Gösteri Merkezi'nde sevenleriyle buluştu.
"HERKES HADDİNİ BİLECEK"
Tanju Babacan imzalı elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çeken Ersoy, "Millet 250 bilet satamazken şu an burada iğne atılsa yere düşmeyecek. 50 sene sonra, yani ilk sahneye çıktığım dönemdeki ihtişamı tekrar tatmam çok önemli. Biletli müşteriyi buraya getirmek zor. Hazır müşteriye herkes okur. Herkes haddini bilecek!" dedi.
Azerbaycan'dan gelen bir hayranı Bülent Ersoy'a yaklaşık 100 bin dolar değerinde olduğu öğrenilen zafir ve pırlantaya sahip bir yüzük hediye etti.
"ÇOK PAHALI BİR HEDİYE BU"
Yüzüğün fiyatını soran muhabirlere Ersoy, "O şimdi burada söylenmez ama bana değmez mi? Bu yüzük bayağı para eder. Sağ olun. Çok pahalı bir hediye bu" yanıtını verdi.
Ersoy, Banu Alkan'ın "Bülent Hanım'a ıstakoz yedirmeyi ben öğrettim" açıklamasına şu sözlerle yanıt verdi:
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