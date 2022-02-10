"Atam'ı ziyarete yine gideceğim!"

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 14 Şubat Sevgililer Günü'nde sahne alacak olan Bülent Ersoy, kostüm provası için önceki gün Nişantaşı'ndaki bir modacının atölyesine gitti.

Ersoy, basın mensuplarının geçen ay Anıtkabir ziyareti sırasında kendisine şemsiye tutan ve eşlik eden subay ile Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert'in başka bir şehre tayin edilmesiyle ilgili yeni açıklamalarda bulundu.

'Diva' lakaplı sanatçı, "Onlar söylendi bitti artık, güncelliği de kalmadı. Yani ne diyeyim? Atam'ı ziyarete gittim yine gideceğim. Ben öyle kolay pabuç bırakmam, beni bilirsiniz." ifadelerini kullandı. Ünlü isim, daha önce de "Cezalandırılan her kimler ise o kişilere maddi ve manevi her türlü imkanlarımı da seferber edeceğim." açıklamasını yapmıştı.

"SAHNE ŞOV KALDIRIR"

Ünlü isim, ayrıca son dönemde tartışma konusu olan sahne kıyafetleri hakkında da konuştu. Bülent Ersoy, "Bana onlarınki biraz kapalı geliyor!" diyerek espri yapıp ardından şu ifadeleri kullandı:

Herkesin kendi görüşü ve zevki... Nasıl isterlerse o şekilde giyinecekler, sahne şov kaldırır. Ben bir şey söyleyemem. Tabi bunun bir yakışması da var taşımak önemli. Bizim kızlar çok güzel taşıyorlar, yani olabilir ben beğeniyorum. Eleştirenlerin de fikri ama orası bir sahne, normal şartlar altında böyle günlük bir durumda olmuş olsa 'Yok artık!' denir. Ama bu sahne yani artistler ayrıcalıklı kişilerdir.

"O İŞE DAHA KARAR VERMEDİM"

Daha önce hayatının film olacağını açıklayan Ersoy, konunun hatırlatılması üzerine, "Filmler koptu." diyerek, projenin şimdilik durduğunu belirtti.

Ünlü sanatçı, "Ben öldükten sonra bazı eksiklikler kalırsa o zaman da bilemiyorum. Ne bileyim? Bazen olmalı ne yaşanılmış ne yapılmış... Bazen düşünüyorum epey bir kalp kırgınlığı olabilir daha yaşayanlar var. Hayatımın içerisinde rahmetliler var. Ne denecek? 'Ölünün arkasından konuşuyor' ama ben o ölüyle canlıyken yaşadım onları. O işe daha karar vermedim." şeklinde konuştu.

"KİMSE BANA YANAŞMIYOR"

Son dönemde birçok ünlü ismin, takıntılı hayranları tarafından tacize uğradığı yönündeki açıklamaları hakkında da konuşan Bülent Ersoy, kimsenin kendisine yanaşmadığını ifade etti. Ersoy, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

Hiç bana kimse gelmedi. Zaten gelirse başına gelecek felaketi bildiği için 'Ben daha yaşamak istiyorum. Bu kadın deli!' deyip kimse gelmiyor. Yalnız kafasına çanta yese iyi.