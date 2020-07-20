İkimizin de canımız kadar sevdiğimiz kızımız Lisa Parlak'ın incinmemesi adına, bu süreci kendi içimizde sürdürme kararı aldık. Ayrıca haberlerde çıkan mücevher ve şiddet içerikli konular tamamen asılsızdır. Bu iletişim kazasından kaynaklanan habere konu olan dilekçe, zaten tarafımızdan hızlıca geri çekilmiştir. Konuyla ilgili hassasiyetimizi göz önünde tutmanızı rica ediyoruz.