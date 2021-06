HABERTURK.COM

Türk Sineması'nın efsane ismi Hülya Koçyiğit, "Film Gibi Hayatlar"da ünlü oyuncu Bülent Emin Yarar'ı ağırladı. Öğrencilik yıllarında bir yandan statlarda pide, ayran satarak harçlığını çıkaran 60 yaşındaki Yarar, hayattaki tek torpilinin bu iş olduğunu anlattı. Yarar, "Bana hayatımdaki tek torpildi. Bir tanıdığımız benim durumumu hissederek 'Pide, ayran satar mısın?' diye sordu. Hiç düşünmeden 'Satarım' dedim. 'Benim tanıdığım olarak gireceksin ve seni tavsiye edeceğim.' dedi. Bir dönem bu işi yaptım hatta konservatuvardan arkadaşlarım maç seyretmek için gelirlerdi ve beni görünce şaşırıyorlardı. Harçlığımı çıkarıyor, kiramı rahat rahat ödüyordum. İstanbul'daki bütün statlarda çalıştım" ifadelerini kullandı.

"EN BÜYÜK ÖZEN BİRBİRİMİZİ DİNLEMEK"

Devlet Tiyatroları'nda Yetkin Dikinciler ile birlikte 11 yıldır sahneledikleri "Profesyonel" oyununda 700 performansla büyük başarıya imza atan Bülent Emin Yarar, "Her oyun, yeni bir oyun. Her oyunda taze seyirci geliyor. Çok hazır sizi seyretmeye. Yaptınız iş o kadar güzel ki... Onu elinizde tutmak istiyorsunuz. Onun için de bütün özeni gösteriyorsunuz. En büyük özen de galiba birbirimizi dinlemek oluyor. Ben her defasında Yetkin'i ilk günkü gibi dinliyorum ki ilk günkü gibi cevap verebileyim. Taze kalmasını en çok o sağlıyor diye düşünüyorum" dedi.

Sinemanın çok pahalı bir iş olduğunu belirten ünlü oyuncu "Maddi anlamda çok zorlukları olan bir iş ama buna rağmen çok güzel işler seyretme şansını yakalıyoruz. Ticari sinema ile bağımsız filmlerimizi ister istemez birbirinden ayırıyorum. Tabii ki ikisi de olacak ama bağımsız filmler için keşkelerim var. O keşkeler toparlanırsa mutlaka ve mutlaka uluslararası platformda olabiliyorsunuz ve burada ödüller alma şansına sahipsiniz" ifadelerini kullandı.

Eğitim verdiği öğrencilere ilk olarak artık meslektaş olduklarını söylediğini dile getiren Bülent Emin Yarar, şunları söyledi:

Öğrencilerime 'Buraya isteyerek geldiniz' diyorum. 'Bunun için sınava girdiniz, kazandınız ve bu bir şans. Bu şansı iyi değerlendireceğinizi düşünüyorum ve şu anda siz benim meslektaşımsınız. İster bana hoca deyin, ister ismimle hitap edin, fark etmiyor.' Okula nasıl girdiyse insan, o duyguyla çıkmak istiyor. Çünkü o masumiyeti kaybetmememiz gerekiyor. Masumiyet çok önemli. Kırıntısı bile olsa bize bir kapı açacak diye düşünüyorum. Mümkün mertebe onları da korumaları için elimden geleni yapmaya çalışıyorum ama onlara ilk olarak 'Artık meslektaşız' diyorum.'

"ONLARA BAKINCA 'HARİKA' DİYORUM"

Genç oyuncuların enerjilerini takdir ettiğini belirten Yarar, "Öyle arkadaşları görüyorum ki, 'en de acaba böyle miydim?' diye düşünüyorum. O kadar güzel enerji saçıyorlar ki, o kadar güzel yürekleri var ki... Onlara bakınca 'Harika!' diyorum" şeklinde konuştu.