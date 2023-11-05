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        Haberler Gündem Bülent Ecevit, 17'nci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

        Bülent Ecevit, 17'nci ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

        Eski Başbakan Bülent Ecevit, ölümünün 17'nci yılında Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 12:37 Güncelleme: 05.11.2023 - 12:37
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        Bülent Ecevit mezarı başında anıldı
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        Bülent Ecevit'in 17'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Devlet Mezarlığı'ndaki kabri başında tören düzenlendi.

        Törene Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, partililer ve vatandaşlar katıldı. Ecevit'in kabrine çelenk bırakıldıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve dua okundu.

        DSP Genel Başkanı Aksakal, Ecevit'in tüm yaşamını, ekmeğini alın teriyle kazanan onurlu insanların mücadelesine adadığını belirterek, "Saygıdeğer Onursal Genel Başkanım, değerli Başbakanım, bizler her defasında bıkmadan, usanmadan tekrar ettiğimiz gibi, Atatürk'ün izinde ve senin öğretilerinle yolunuzda yürümeğe devam ediyoruz. Demokratik Sol Parti´yi kurduğun 38 yıl önceki öngörülerin bugün aynı gerçekliği koruyor" dedi.

        İnandıkları hedefe doğru kararlılıkla yürüdüklerini vurgulayan Aksakal, "3 Aralık'ta yapacağımız 12'nci Olağan Kurultayımızla birlikte emanetinizi daha ileriye taşıyacağız. Varlığımızı, varlıklarına tehdit olarak görenler bize ne kadar saldırsalar da onlara itibar etmiyoruz. Her sıkıştıklarında Atatürk'ü siyasetlerine malzeme yapanlar, bu kez de her dara düştüklerinde senin ipine sarılmaya çalışıyorlar. Biz doğru bildiğimiz yolda, doğrultu tutarlılığımızla daima ileriye gideceğiz. Emanetini en yükseğe taşımak için var gücümüzle çalışacağız" diye konuştu.

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        #bülent ecevit
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