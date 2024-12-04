Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı protesto ettikleri için 9 kişinin tutuklanmasını eleştirdi

TRT World Forum'daki konuşması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, İsrail ile ticaret konusu üzerinden protesto eden 9 kişinin tutuklanmasını eleştiren eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, "Dokuz gencimizin tutuklanmasını yanlış bulduğumu ifade etmek isterim. Bu gibi uygulamalar, toplumsal hafızada olumsuz izler bırakmakta, adalet sistemimize olan güveni sarsmaktadır" diye konuştu.

REKLAM advertisement1 Arınç sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin Filistin ve Gazze konusundaki yaklaşımı ve İsrail’in siyonist yönetiminin masum insanları katleden alçakça tutumuna karşı gösterdiği tavırların açık ve samimi olduğuna inanıyoruz. Türkiye diplomasi, uluslararası hukuk ve insan hakları konusunda her platforma Gazze halkının haklarını savunmaktadır. Ancak farklı düşünenler olabilir. Her zaman bu tür protestolar olağan karşılanmalı ve ceza tehdidi dışarısında kalmalıdır.

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