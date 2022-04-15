Bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti

Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, parkta bulduğu para dolu çantayı polise teslim eden Park Bahçeler personeli Ali Eren’le bir araya geldi. Eren’i bu davranışından dolayı tebrik eden Başkan Oktay, aynı zamanda adli bir vakayı da ortaya çıkardığını belirterek “Kendisini hem davranışından ötürü hem de suçluların bulunmasına vesile olduğu için iki kez kutluyorum” dedi.
Başkanlık makamında gerçekleşen buluşmada Başkan Oktay, Ali Eren’den olayın nasıl olduğunu anlatmasını istedi. Engelli kadrosunda çalışan 36 yaşındaki Eren ise, “İçmeler'de Kocamemed Parkı’nda temizlik yaparken bankta çantayı buldum. Sorumlumu aradım o da polisi aradı. Ben yapmam gereken görevimi yaptım” diye konuştu.
Yaşanan olayın tüm Marmaris’i gururlandırdığını söyleyen Başkan Oktay ise, “Bizleri gururlandırdın. Marmaris Belediyesi’nin her ferdi dürüstlükten, doğruluktan, çalışkanlıktan ayrılmadan görevini yapıyor. Bu halk için çalışıyor. Sen de yapılması gereken en doğru şeyi yaptın” dedi.
“Senin sayende bir güzel gelişme daha yaşandı” diyen Oktay, “Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına vesile olman bizim memnuniyetimizi, gururumuzu katlamış oldu. Seninle gurur duyuyoruz” diye konuştu. Başkan Oktay Ali Eren’e bir teşekkür plaketi ve çeşitli hediyeler verdi.
Ali Eren’in bulduğu ve içinde 12 bin 400 dolar (179 bin 800 lira) ile 2 bin 400 lira bulunan çantanın sahibi aynı akşam bulunmuştu. Karakolda çantayı teslim alan şahsın hareketlerinden şüphelenen polislerin yaptığı araştırma sonucu şahsın kırmızı bültenle aranan uyuşturucu satıcısı olduğu ortaya çıktı. Şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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