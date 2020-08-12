Yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele kapsamında Muş'un Bulanık ilçesinde vaka sayılarının artması üzerinde ilçe kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet İlidi başkanlığında toplanan İlçe Hıfzıssıhha Komisyonu bir dizi önlemler aldı.
Yapılan açıklamada "Düğün, nişan, sünnet vb. organizasyonlarda; maske kullanımı ile fiziki mesafeye uyulması kurallarına aykırı durumlara kesinlikle müsaade edilmemesine, uyarıcı ve uzman ekipleri marifeti ile denetimler gerçekleştirilmesine, birinci ihlalde uyarı, ikinci ihlalde idari para cezası iş yeri/işletmenin vatandaşlarımızın sağlığını koruyabilecek şekilde uygun hale getirilmesi için 3. ihlalde 1 gün; 4 ihlalde 3 gün süreyle faaliyet durdurma kolluk kuvvetleri tarafından cezaların uygulanmasına, uyarıcı ve uzman denetim ekipleri dışında ayrıca tedbirlere riayet edilip edilmediğini tespit etmek üzere sivil personel veya resmi görevliler (sivil kıyafetli) marifeti ile denetim yapılmasına, denetimlerin uyarıcı, rehberlik edici ve caydırıcı bir anlayışla nezaket ile yapılmasına, toplu taziye uygulanmasının yasaklanmasına, taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda, taziye yapılmaması ayrıca bu hususa ilişkin metnin camii ve belediye hoparlörleri ile kolluk araçlarından özellikle günde en az 1 kez anons edilmesi, izolasyona tabi tutulan kişilerin 14 günlük süre içerisinde izolasyon şartlarına uyulup uyumadığını kolluk birimlerince bire bir takip edilmesi ve sıklıkla denetlenmesine, kamuda görev yapan personellerin taziyeye katılması durumunda kolluk kuvvetleri tarafından tespit edildiği takdirde hakkında soruşturma açılmasına..." denildi
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