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        Haberler Gündem Güncel Bulanık'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi | Son dakika haberleri

        Bulanık'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi

        Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Proje Ofisi tarafından "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi. SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ve vakıf görevlileri, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 18:17 Güncelleme: 24.10.2024 - 18:17
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        Bulanık'ta "Hoşgeldin Bebek" projesi
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        Muş'un Bulanık ilçesinde Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı ile Proje Ofisi tarafından "Hoşgeldin Bebek" projesi hayata geçirildi.

        Bu kapsamda, vakıf tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelerin dünyaya yeni gelen bebeklerine ilk hediyelerinin verilmesine başlandı.

        SYDV Müdürü Nazire Korkmaz ve vakıf görevlileri, yeni doğan bebeklerin ailelerini evlerinde ziyaret ederek, hediyeler verdi.

        Korkmaz, yaptığı açıklamada, projenin ilçe merkezi ve kırsal mahallerinde ikamet eden yeni bebek sahibi aileleri kapsadığını söylehdi.

        Üç aileyi ziyaret ederek hediyelerini verdiklerini ifade eden Korkmaz, "1000 ailenin yeni doğan bebeklerine hazırladığımız ve bebeklerin temel ihtiyaçlarının yer aldığı hediye paketlerini teslim etmeyi planlıyoruz. İlçe Kaymakamımızın desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu proje ile vatandaşlarımızı mutlu ediyoruz. Ayrıca hasta ziyaretlerimize devam edeceğiz" dedi.

        Aileler ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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